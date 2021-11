Nel pomeriggio il nuovo prefetto della provincia di Frosinone, Ernesto Liguori, ha effettuato una visita presso la Questura accolto dal questore. Si è intrattenuto a lungo con il vicario del questore, i dirigenti di tutti gli uffici di polizia della provincia comprese le tre specialità. Presenti per l’occasione anche i funzionari del Compartimento della Polizia Postale e della Polizia Ferroviaria, oltre al dirigente della Sezione Polizia Stradale di Frosinone. La visita è stata l’occasione, oltre che per instaurare un rapporto di conoscenza personale, anche per porre le basi per proseguire nel consolidato rapporto rapporto di proficua collaborazione tra le autorità di pubblica sicurezza, sostenute dalle rispettive articolazioni al fine di conseguire sempre il massimo livello di sicurezza per la collettività e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Al prefetto Liguori sono stati rinnovati gli auguri per il prestigioso incarico conferito nella certezza che conseguirà brillanti e proficui risultati.

Redazione Frosinone