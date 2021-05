“Si gira a Frosinone: “Micol e Micol”, il nuovo cortometraggio prodotto da Atelier Lumiere, scritto e diretto da Fernando Popoli, a conclusione del progetto “Cinema, che passione”, realizzato in sinergia con il Liceo Maccari, seguito da oltre settanta studenti – ha affermato Fernando Popoli – Il soggetto affronta il delicato tema del pregiudizio LGBT diffuso tra le vecchie generazioni e non accettato dalle nuove, raccontando la tenera amicizia tra due ragazze. Tra le interpreti principali le bravissime studentesse Elena Di Stante e Claudia Riccitelli e gli studenti Pietro Scaccia e Rafael Strezza, accompagnati dall’attore senior Massimo Sergio, nella parte del nonno, e con la straordinaria partecipazione dell’attrice Eugenia Tamburri, che interpreta il ruolo della zia Irene. Molti gli studenti che seguono la lavorazione dividendosi i compiti sulla scenografia, il trucco, la produzione. Coordinatrice da parte del Liceo, la Prof. sa Maria Teresa Cecconi che ha partecipato attivamente a tutte le fasi del progetto con professionalità e passione per il cinema. Si organizzerà la prima a fine giugno e, successivamente, si invierà il film ai festival e concorsi specializzati. “Cinema, che passione”, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e dalla Regione Lazio”.

Redazione Digital