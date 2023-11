Frosinone, il nuovo commissario Asl è Pulvirenti “Servizi e risposte ai pazienti”

La presidente della VII Commissione Sanità della Regione Lazio, Alessia Savo (FdI), ha accompagnato il nuovo commissario straordinario della Asl di Frosinone, la dottoressa Sabrina Pulvirenti, che questa mattina è arrivata nella palazzina della Direzione Generale dell’Azienda sanitaria locale dove ha preso ufficialmente servizio.

“Dare servizi e risposte al paziente senza dimenticare un sorriso e una parola di conforto per non farlo sentire solo. La sanità che stiamo costruendo – ha detto la presidente Savo – è anche quella contenuta nelle prime parole della dottoressa Pulvirenti da nuovo commissario straordinario della Asl di Frosinone, alla quale auguro buon lavoro. Questa mattina, in occasione del suo insediamento alla Direzione generale della Asl, abbiamo avuto un veloce momento di confronto, per poi iniziare da subito il delicato e impegnativo percorso alla guida della sanità del territorio.

In un momento di crisi economica e sociale anche per la nostra provincia, – ha continuato la Savo – la sanità pubblica deve poter essere garanzia di adeguati livelli di cura e benessere dei cittadini tutti. E questo lo si può e lo si deve assicurare anche attraverso una responsabile, oculata e mirata gestione delle risorse a disposizione. La sanità a cui sta lavorando sin da subito il governo Rocca è quella con una diversa concezione della presa in carico del paziente, quella che dà effettiva centralità ai bisogni della popolazione e che dà risposte certe come una buona sanità pubblica deve fare.

Sono sicura che il commissario Pulvirenti – ha concluso la presidente Savo – mostrerà le alte qualità professionali e umane in forza delle quali l’amministrazione del presidente Rocca ha compiuto la scelta di conferirle questo difficile incarico. E sono altrettanto certa che la sanità di Frosinone sia in ottime mani”.

