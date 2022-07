Frosinone, il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco è Alessandra Rilievi

“Rivolgo il mio personale benvenuto nella nostra provincia alla nuova comandante dei Vigili del Fuoco di Frosinone, l’architetto Alessandra Rilievi – ha affermato Antonio Pompeo, presidente provincia Frosinone – Per la seconda volta nel nostro territorio arriva una donna a dirigere un corpo strategico, importante e prezioso, dopo l’ingegner Tarquinia Mastroianni, che abbiamo avuto modo di apprezzare in diverse occasioni e che ringrazio per il lavoro svolto. Sono certo che lo stesso rapporto di stima e cordialità sarà rinnovato con la nuova comandante, che mi auguro presto di incontrare personalmente. A lei e al suo Comando gli auguri per questo nuovo percorso, confermando la piena disponibilità e la collaborazione dell’Ente Provincia nell’interesse di tutto il territorio”.

