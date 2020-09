Questa mattina, il Questore dr. Leonardo Biagioli ha ricevuto la visita del nuovo Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Alfonso Pannone. L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è stato l’occasione per rinsaldare i tradizionali profondi legami tra le due Istituzioni. Il Questore ed il Colonnello Pannone si sono confrontati sullo stato della sicurezza della provincia anche al fine di favorire, ove possibile, il conseguimento di risultati per le forze di polizia nel contrasto alle attività illecite e per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Al termine dell’incontro è stato condiviso il proposito di conservare gli ottimi rapporti di reciproca collaborazione. Il Questore ha formulato al nuovo Comandante Provinciale i suoi più sinceri auguri per il nuovo prestigioso incarico.

Redazione Frosinone