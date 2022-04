Frosinone, il Movimento 5 stelle sostiene la candidatura di Memmo Marzi

“Abbiamo una opportunità storica: quella di far ripartire questa città – ha affermato Domenico Marzi, candidato a sindaco di Frosinone – Sono assolutamente felice, in tal senso, del sostegno del Movimento Cinque Stelle. Una convergenza programmatica, per una Frosinone che torni ad essere protagonista. La mia squadra cresce con candidature giovani, competenti e con tante persone che hanno già dimostrato grande capacità amministrativa. Un mix ideale affinché Frosinone torni a correre. Non c’è più tempo da perdere”.

“Il sostegno del Movimento Cinque Stelle alla candidatura di Domenico Marzi rappresenta il coronamento del processo di costruzione del campo largo per Frosinone – hanno aggiunto Francesco De Angelis e Luca Fantini – Ci siamo spesi e abbiamo lavorato molto in questi mesi per giungere a questo straordinario risultato, ora la squadra è definita attorno all’autorevole candidatura dell’avvocato Marzi. C’è una forte unione di intenti, c’è un’assoluta convergenza programmatica con tutte le liste della coalizione: Frosinone va rilanciata e stiamo definendo il programma, anche grazie alle tante segnalazioni dei cittadini e delle associazioni, per proiettare il capoluogo nel futuro e rispondere alle numerose istanze che ci vengono sottoposte. Con Marzi sindaco la città tornerà finalmente a correre”.

Redazione Frosinone