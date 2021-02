La giunta Ottaviani ha approvato la delibera contenente i provvedimenti relativi all’assunzione di due assistenti sociali e tempo pieno e indeterminato per potenziare i servizi sociali territoriali attraverso la concessione di un contributo economico statale.

L’amministrazione, mediante l’assessorato ai servizi sociali coordinato da Massimiliano Tagliaferri, infatti, intende implementare ulteriormente le attività di attivazione di percorsi di inclusione e di utilità collettiva, al momento portati avanti da un ridotto numero di personale. La dotazione organica dei Settori, infatti, è stata interessata, negli ultimi anni, dalla cessazione dal servizio di numerosi dipendenti senza possibilità di nuove assunzioni: la procedura di Riequilibrio Finanziario attivata dall’amministrazione Ottaviani per sanare il debito dei decenni precedenti, pari a circa 50 milioni di euro, infatti, non consente l’ampliamento della pianta organica. Ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali nella prospettiva del raggiungimento del livello delle prestazioni e dei servizi sociali, definiti, da legge, da un rapporto tra assistenti sociali impiegati sui servizi sociali territoriali e popolazione residente (1 a 5.000 in ogni ambito), la giunta ha stabilito l’assunzione a tempo indeterminato di 2 assistenti sociali con oneri finanziati dallo Stato. La legge, infatti, prevede un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito ovvero dai Comuni che ne fanno parte. È quindi demandato al Dirigente del Settore servizi Finanziari e Commerciali ed al Dirigente del Settore Servizi alla Persona – Servizio Personale, ciascuno per le rispettive competenze, l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti l’assegnazione delle risorse economiche previste, nei tempi opportuni, tenendo in considerazione gli adempimenti legati alla procedura, anche attingendo a graduatorie in corso di validità a disposizione di altri enti.

