“Il gruppo comunale dei volontari della Protezione civile – ha affermato il comandante della Polizia Locale di Frosinone, Donato Mauro – costituisce un motivo di vanto per l’intera città di Frosinone. Con grande spirito di dedizione e generosità, le donne e gli uomini che hanno scelto di indossare questa divisa, rappresentano una presenza discreta ma rassicurante, supportando la comunità – e anche la Polizia Locale, a cui compete il controllo del territorio di riferimento – attraverso una serie di attività. Tra i servizi svolti dalla Protezione civile rientrano l’assistenza, l’informazione, la promozione della cultura della prevenzione, oltre all’intervento in caso di emergenze o calamità. La circolare del 6 agosto 2018 diramata dal Dipartimento stesso, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/circolare-del-6-agosto-2018-manifestazioni-pubbliche-precisazioni-sull-attivazione-e-l-impiego-del-volontariato-di-protezione-civi-1) reca alcune precisazioni proprio in merito all’impiego del volontariato di Protezione civile. Gli aderenti al gruppo comunale possono svolgere delle attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, senza tuttavia mai interferire con l’approntamento e l’attuazione dei servizi che attengono alle competenze della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Proprio in tale veste, i volontari hanno collaborato allo svolgimento della domenica ecologica, dal momento che, citando la circolare, “è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l’intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi briefing informativi e sia sempre svolto a supporto dell’autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante”. Si precisa, inoltre, che tale attività di supporto è avvenuta in un momento storico, quale quello attuale, purtroppo contrassegnato da un’emergenza sanitaria in corso: il Coc – centro operativo comunale, la struttura operativa del comune in cui si organizzano le attività di protezione civile – è infatti attivo da oltre un anno. In un contesto del genere, l’opera di supporto del gruppo comunale, nel corso di una iniziativa che si pone l’obiettivo di sensibilizzare e informare la popolazione, si è rivelata ancor più fondamentale”.

Redazione Digital