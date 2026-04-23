Frosinone, il Capoluogo festeggia il 25 aprile ecco tutto il programma

La Città di Frosinone celebrerà il 25 aprile, 81° Anniversario della Liberazione, con il seguente programma: alle 9.15, raduno Autorità, alla presenza di S.E. il Prefetto e delle Forze di Polizia, con banda musicale e gonfaloni, in piazzale Vittorio Veneto; il corteo raggiungerà quindi piazza della Libertà. Quindi, alzabandiera, onori ai caduti e deposizione della corona al monumento. Seguirà l’intervento del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. L’esecuzione dei brani patriottici della banda cittadina “Romagnoli” concluderà la cerimonia. La cittadinanza è invitata a intervenire e a esporre il tricolore.

Redazione Digital