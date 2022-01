Frosinone, il CAI e Marcello Carlino ricordano lo scrittore alpinista Dino Buzzati

“A fine gennaio ricorrerà il cinquantesimo anniversario della morte di Dino Buzzati: uno dei principali scrittori italiani del Novecento, giornalista per oltre quarant’anni al Corriere della Sera. Egli fu alpinista nel senso esclusivo del termine come afferma Camanni: ‘Buzzati appartenne al cento per cento alla società alpinistica condividendone fino in fondo le ambizioni, i sottintesi, anche le contraddizioni. Conobbe il gioco e stette al gioco, con partecipazione totale, facendo della montagna una chiave di lettura privilegiata della propria esistenza’.

I temi ricorrenti della sua opera si ritrovano tanto nella sua narrativa quanto nei suoi scritti di montagna. Li affronteremo, quindi, in una serata in compagnia di un eminente conoscitore dell’opera dello scrittore bellunese a cura di Marcello Carlino, nostro concittadino, che ha insegnato Letteratura italiana contemporanea presso l’Università La Sapienza ed è autore di un saggio critico su Il deserto dei tartari. L’appuntamento con Marcello Carlino è per giovedì 20 gennaio alle 21. Si potrà accedere utilizzando il link seguente: https://zoom.us/j/93612402909. Le serate della biblioteca del CAI di Frosinone”.

Redazione Frosinone