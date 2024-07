Frosinone, il 54% dei cittadini è con Mastrangeli ecco il sondaggio Il Sole 24 Ore

“Il 54% dei cittadini di Frosinone promuove la visione, l’azione e la progettualità portate avanti dell’amministrazione comunale: mi sembra il dato più importante su cui innescare una riflessione – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Oltre la metà della popolazione, dunque, nel rispondere al Governance Poll, il sondaggio che misura il consenso dei presidenti di Regione e dei sindaci per Il Sole 24 Ore, promuove le iniziative messe in atto dall’amministrazione, bocciando, di fatto, le sterili polemiche che alcuni, in questi mesi, hanno sollevato. Il dato registrato dal sondaggio testimonia l’importanza di proseguire nel cammino virtuoso intrapreso per incentivare la mobilità sostenibile, con nuove ciclabili e parcheggi interscambio e con adeguate infrastrutture per implementare il sistema di trasporto alternativo all’auto privata, come appunto il bus elettrico su corsia preferenziale, in grado di aumentare gli standard di qualità della vita, puntando sul miglioramento della qualità dell’aria e, quindi, sulla tutela della salute dei cittadini. A ciò vanno aggiunti i traguardi centrati come la conclusione del percorso di risanamento del bilancio comunale, che permetterà ulteriori nuovi investimenti su personale, manutenzione e sociale; l’iter intrapreso per giungere alla revisione dell’ambito di rispetto cimiteriale, attesa da decenni. Come non menzionare, poi, la rivoluzione che sta per interessare il quartiere Scalo, con Il progetto di riqualificazione e rigenerazione dell’intera area della stazione, parallelamente a quanto si sta facendo nel centro storico, che si appresta a veder rinascere un simbolo identitario quali sono i Piloni, con un rinnovato largo Turriziani, restituito alla socialità. Senza contare – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – che mercoledì sarà inaugurato il nuovo teatro ‘Colapietro’. Il capoluogo avrà dunque tre teatri comunali, dopo l’acquisizione del Nestor e del Vittoria, incrementando così gli spazi ad hoc per la creazione e la fruizione dell’arte e della cultura scenica, oltre che pensati per l’aggregazione, il confronto, la socializzazione”.

Redazione Frosinone