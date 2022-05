Frosinone, Iacovissi e Nannini vogliono l’assessorato alle politiche giovanili

“La promozione delle politiche giovanili in città non è soltanto un punto essenziale del nostro programma, ma soprattutto il passaggio obbligato per evitare la fuga delle nuove generazioni da Frosinone – ha affermato Vincenzo Iacovissi, candidato a sindaco di Frosinone – Per questo motivo poche settimane fa abbiamo proposto di ampliare l’offerta universitaria, per tutelare il diritto dei più giovani a studiare a Frosinone senza dover compiere sacrifici economici da fuorisede o troppo spesso rinunziare agli studi per ragioni finanziarie”.

“Con lo stesso sguardo al futuro – ha aggiunto Jacopo Nannini, segretario provinciale dei giovani socialisti – riteniamo essenziale una reale svolta sulle politiche giovanili in città, dovendo bocciare con grave insufficienza l’Amministrazione Ottaviani su questa materia: assessorato assente, lentissimo su ogni minima progettualità e sprovvisto di fondi. Le scelte di bilancio di questa amministrazione negli anni hanno ben mostrato quale fosse la linea politica: un po’ di sensazionalismo come un assessorato ad hoc ma nessun orizzonte per le nuove generazioni oltre gli slogan. Proponiamo un vero assessorato alle politiche giovanili con chiare dotazioni economiche per coinvolgere i giovani nei processi decisionali, nel vivere gli spazi pubblici attraverso le associazioni spesso ignorate e poste ai margini della città. Un coinvolgimento che permetta la gestione da parte di realtà artistiche, culturali, associative del patrimonio pubblico della città che intendiamo recuperare con la nostra campagna 0 cemento. È necessario che la futura Giunta disponga di risorse da destinare al sostegno delle nuove generazioni non con un giovanilismo di facciata, ma con la promozione delle migliori energie giovani della città”.

“Possiamo dire senza remore come le nuove generazioni siano al centro della nostra azione e non solo in questo momento elettorale, essendo stati i Socialisti, con la propria giovanile, una delle pochissime forze a credere fino alla fine alla realizzazione del Consiglio dei giovani, un importante organo di rappresentanza e partecipazione dei giovani alla cosa pubblica – ha concluso Iacovissi – Ecco perché lottiamo senza sosta per dare alle nuove generazioni una concreta opportunità di vivere e crescere nel capoluogo”.

