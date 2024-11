Frosinone, i tesori del gusto arrivano nel centro storico

Banchi di assaggio e degustazioni di prodotti di oltre 20 aziende per un’esperienza culinaria unica nella suggestiva location di Frosinone Alta: “I tesori del gusto” arrivano a Frosinone il 17 novembre, dopo il rinvio della manifestazione, lo scorso mese, causa maltempo. La manifestazione, organizzata da “Tucci – dal 1958” con il patrocinio del Comune di Frosinone, con gli assessorati al centro storico (Rossella Testa) e sviluppo economico (Valentina Sementilli) in collaborazione con l’associazione Frosinone Alta, si terrà domenica 17 novembre da via del Carbonaro a partire dalle ore 11. Ingresso 15 euro, pari a 10 degustazioni. “La Città di Frosinone è orgogliosa di ospitare questo evento che celebra la tradizione enogastronomica del territorio e del Paese, valorizzando i valori della socialità e della condivisione – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – È un’occasione per far conoscere a tutti, cittadini e visitatori, la qualità e la varietà dei prodotti locali, ma anche per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza al nostro territorio. Il nostro impegno è quello di promuovere iniziative che possano dare visibilità alle nostre eccellenze e al contempo sostenere lo sviluppo economico locale”. “Frosinone Alta, un luogo di incontro, di aggregazione per cittadini e visitatori di ogni età – ha aggiunto l’assessore Testa – è il palcoscenico ideale per eventi come I tesori del gusto. Vogliamo che i visitatori possano vivere un’esperienza unica, circondati dai profumi e dai sapori autentici della nostra tradizione culinaria”. “Attraverso la promozione delle tipicità, supportiamo i produttori e le imprese, generando nuove opportunità di crescita per il nostro territorio – ha concluso l’assessore Sementilli – Frosinone può diventare un punto di riferimento per gli amanti dell’enogastronomia e siamo convinti che eventi come questo siano un passo importante in questa direzione”.

Redazione Digital