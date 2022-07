Frosinone, i socialisti scrivono a Mastrangeli “Non dimenticare l’assessorato al terzo settore”

di Jacopo Nannini*

Al termine di questa campagna elettorale che ci ha visti protagonisti di un ottimo risultato politico a fianco di Vincenzo Iacovissi, candidatura alternativa e innovativa, siamo comunque in minoranza nell’assise comunale. La campagna elettorale che abbiamo condotto, connotata da una correttezza ovunque riconosciuta e un esclusivo interesse ai punti programmatici per il futuro della città, ci impone di formulare delle necessarie considerazioni da presentare al nuovo sindaco. Rivolgiamo un appello al neosindaco Mastrangeli, in questi giorni precedenti alla ufficializzazione della composizione della giunta, chiedendo che fra le deleghe assessorili ripartite tra i futuri membri della giunta ci sia quella ai “beni comuni e terzo settore”.

Riteniamo necessario, al netto del fatto che saremo politicamente all’opposizione in questa consiliatura, che ci sia un membro della giunta comunale con l’incarico di promuovere e coordinare la tutela dei beni comuni della città, fino ad oggi poco considerati. Questa carica assessorile avrebbe il compito di incentivare la gestione di spazi della città da parte di associazioni e realtà civiche (con una specifica consulta delle associazioni), al fine di promuovere quel principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Sarà necessario prevedere anche appositi fondi o sarebbe un semplice scaricabarile per la manutenzione e salvaguardia di spazi urbani. Una forma di coordinamento forte e innovativa, volta a promuovere la diretta gestione del patrimonio cittadino ambientale e urbanistico, costituirebbe una grande promozione del concetto di “bene comune” alternativa sia alla gestione sempre alla ricerca del profitto dei privati che al lento apparato pubblico. Auspicando una pronta analisi di questa proposta, le porgiamo i nostri distinti saluti.

*Segretario Fed. Giovani Socialisti Frosinone