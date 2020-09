“A seguito del grande successo riscosso la scorsa settimana per la raccolta di materiale scolastico, la Lega Giovani di Frosinone, orgogliosa della partecipazione così generosa dei propri concittadini e per la nobiltà del gesto dimostrato, ripropone il prossimo 26 Settembre l’evento e vi aspetta numerosi. Nella stessa giornata si effettueranno anche i tesseramenti alla Lega.Siete tutti invitati sabato 26 settembre la mattina dalle ore 9:00 alle 12:30 e il pomeriggio dalle ore 15:30 alle 19:00 in Piazza Don Carlo Cervini (Gioielleria Grande) a Frosinone”. Lo comunica Lega Giovani Frosinone.

Redazione Frosinone