Frosinone, i gialloblu scavalcano la Lazio e fermano il Genoa

di Roberto Passeri

Frosinone sconfigge il Genoa per due reti a uno. Una vittoria ancor più avvincente ed esaltante, perché ottenuta in zona cesarini, ad un minuto dalla fine. Le cose più belle della partita sono stati i goal, messi a segno con straordinari colpi. La rete segnata dai canarini all’ultimo minuto di gioco, che ha decretato la vittoria del Frosinone, ha acquistato una bellezza maggiore, perché ottenuta alla chiusura della gara, quando si pensava di uscire dal campo con un pareggio. Il Genoa sembrava leggermente superiore nell’impostazione del gioco senza però finalizzare le azioni, poche per la verità e senza risultati evidenti. La squadra ciociara rispondeva con qualche contropiede non riuscendo ad organizzare iniziative e schemi in modo sciolto ed efficace. Per questi motivi le due squadre si sono equivalse nella mediocrità; unica scusante, forse, è l’interruzione del campionato, che ha fatto perdere lucidità, determinazione, vivacità, organizzazione degli spazi e intesa nelle azioni. I tre punti alla squadra canarina risultano essere molto preziosi ai fini della classifica, nella quale, con 18 punti complessivi fin qui raggiunti, si viaggia con ottimismo, sperando di restare in serie A e disputare un bel campionato, ricco di soddisfazioni.