Frosinone, i gialloblu battono l’Empoli gioco dinamico e divertente già 15 punti in classifica

di Roberto Passeri

Un primo tempo equilibrato tra Frosinone ed Empoli con azioni poco interessanti che naufragavano alla tre quarti campo, poiché sia gli ospiti, ma anche i canarini commettevano una serie di errori negli scambi e nei passaggi brevi. Ma all’inizio del secondo tempo il Frosinone si presentava e scendeva in campo con un altro volto, quello vero, con una mentalità vincente. Affrontava l’avversario, pure, sul portatore di palla; e con aggressività e pressione continua metteva in mostra belle azioni, che si concretizzavano con 2 goal di ottima fattura. Nella parte finale l’Empoli veniva avanti alla garibaldina ma non poteva e non era in grado di riuscire a ribaltare il risultato, anche se l’arbitro non ha fischiato il fallo all’attaccante ospite, che, con grande rapidità, ha spostato il nostro difensore con le mani e ha segnato di testa (ma tutti noi presenti, vicini alla porta del Frosinone, abbiamo visto l’infrazione, che l’arbitro ha ignorato anche con il Var). Una bella vittoria, che ci fa ripensare ai 3 punti persi a Cagliari, dove eravamo in vantaggio per 3 a 0, ma quella partita servirà di lezione alla nostra squadra. Ora godiamoci i 15 punti in classifica, ma, soprattutto, il giuoco: dinamico, intelligente e divertente, che i canarini sanno esprimere.