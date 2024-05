Frosinone, i gialloblu battono il Monza scontro salvezza contro l’Udinese

Il Frosinone vince 1-0 a Monza grazie al gol di Cheddira e avrà il destino nelle proprie mani nell’ultimo turno in casa contro l’Udinese. Con un pareggio o una vittoria sarà salvo.

Ultima gara casalinga della stagione per il Monza e, chissà, anche di Raffaele Palladino come allenatore dei brianzoli. Il tecnico perde Di Gregorio all’ultimo minuto per una contusione (nemmeno panchina per lui) e schiera Sorrentino in porta. Di Francesco ha bisogno di punti salvezza: non rinuncia al talento di Soulè che appoggia Cheddira. “Raffaele, Michele e Andrea: chi per la maglia ha lottato non verrà mai dimenticato”. La Curva Pieri, anima del tifo monzese, sembra già dare per scontato le partenze di Palladino (a scadenza), Di Gregorio e Colpani. Partita viva fin dal principio. Al 3’ Colpani trova la testa di Djuric che manca lo specchio di poco. Al 7’, da corner, Okoli gira fuori da buona posizione. Al 9’ il Frosinone passa: cross di Harroui contenuto una volta da Izzo, ma non due, la palla arriva sul secondo palo dove Cheddira di testa si infila tra Pablo Marì e Kyriakopoulos e segna. Dopo il gol la partita cambia: Frosinone in giustificato controllo e Monza con il pallone tra i piedi senza ferire. La Curva Pieri canta per l’a.d. Adriano Galliani (“Uno di noi”) e lui ringrazia salutando in piedi. Al 26’ occasione colossale per la squadra di Di Francesco. Harroui si trova davanti a Sorrentino che è bravissimo a deviare in angolo il tiro a colpo sicuro dell’avversario. Il Frosinone è più pimpante del Monza. Arriva prima sui palloni e ne deriva una maggiore mole di occasioni in potenza. Quando i brianzoli palleggiano mollemente sulla trequarti, l’aggressione dei laziali è efficace. In una di queste, al 43’, Soulé arriva dalla parte opposta al limite e calcia con Sorrentino che blocca il tiro. La replica del Monza è un colpo di testa debole e centrale di Gagliardini. A 10 secondi dalla fine del primo tempo l’occasione migliore del Monza. Cross da sinistra di Mota Carvalho, Colpani dalla parte opposta colpisce il palo di testa. Finisce così il primo tempo, 1-0per il Frosinone.

Si riparte con il triplo cambio del Monza: dentro Valentin Carboni, Zerbin e D’Ambrosio, fuori Bondo, Kyriakopoulos e Izzo. Ed è proprio uno dei dei nuovi entrati, D’Ambrosio a cercare il gol dopo 6’ da calcio d’angolo: di testa palla fuori. Dopo circa 3 minuti di sospensione per problemi tecnici di trasmissione tra gli arbitri, si riprende a giocare, ma al 18’ arriva la comunicazione che il Var non funziona. Il Frosinone vorrebbe chiudere la partita e nel giro di pochi secondi prima colpisce un palo con Soulé e poi Sorrentino respinge un tiro di Harroui. Al 21’ esce Mota Carvalho per Caprari. Zortea al 24’ ci prova dalla distanza, Sorrentino in due tempi blocca a terra. Al 24’ la comunicazione più attesa: il Var è stato ripristinato. Di Francesco inserisce Gelli per Harroui, ma il discorso tattico non cambia. Al 32’ Djuric ci prova di testa da corner, palla schiacciata troppo per diventare pericolosa. Nel finale dentro Pedro Pereira per Birindelli. Veloce ripartenza del Monza al 36’ per un’incomprensione difensiva del Frosinone, Valentin Carboni viene “portato” sul destro e quando calcia la palla finisce larga. Di Francesco sostituisce Barrenechea e Cheddira per Reinier e Cuni. Zortea al 44’ spreca una buona occasione calciando fuori da posizione interessante anche se al centro dell’area aveva un paio di compagni meglio sistemati. Entra anche Baez per il recupero, esce Soulé. Al 4’ di recupero Caprari spreca una grande occasione per pareggiare. E così con i brividi, il Frosinone stringe l’1-0 e si giocherà la salvezza all’ultimo turno contro l’Udinese in casa. gazzetta.it