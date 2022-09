Frosinone, i candidati del PD incontrano i cittadini “Strada per strada”

Prosegue il tour del Partito democratico in provincia di Frosinone, nell’ambito dell’iniziativa “Strada per strada” lanciata dal segretario Luca Fantini in vista delle elezioni politiche del 25 settembre con la partecipazione dei candidati Matteo Orfini, Sergio Messore, Stefania Martini e Rita Visini. Gli appuntamenti di ieri hanno riguardato il territorio del cassinate, dove il segretario Fantini e il deputato e candidato alla Camera nel collegio plurinominale Lazio 2, Matteo Orfini, hanno dapprima fatto visita alla Exodus di Cassino, fondazione molto importante che agevola i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo dei ragazzi delle comunità, mentre successivamente sono stati impegnati in una assemblea con il circolo Pd della città Martire alla presenza del sindaco Salera e ad incontri con le comunità democratiche di Esperia e Ausonia, con l’obiettivo di promuovere le proposte del Partito Democratico per “l’Italia del 2027”. “Il 25 settembre saremo chiamati a scegliere tra due idee di Italia, su due visioni opposte della nostra società – spiega Fantini -. Da una parte il Pd e il suo programma sulla parità salariale, su una mensilità di stipendio in più alle fasce più deboli, per migliorare l’offerta degli asili nido e per la piena emancipazione delle donne, per i diritti, per la transizione ecologica; dall’altra la flat tax che premia soltanto i ricchi, il modello Ungheria di Orban che affossa i diritti e con un’idea di donna che resta a casa ad accudire i figli, che nega l’impatto dei cambiamenti climatici e non prevede le risorse necessarie per l’ambiente. Ne stiamo discutendo con i candidati Pd grazie alla iniziativa della Federazione ‘Strada per strada’, che sta coinvolgendo tantissimi militanti e sta favorendo momenti di ascolto davvero straordinari, per i quali voglio ringraziare pubblicamente i segretari, gli iscritti e tutta la nostra comunità che si sta mobilitando con grande passione”.

Redazione Digital