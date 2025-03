Frosinone, i 5 stelle chiedono al sindaco di cacciare Rossella Testa

“Sono trascorsi diversi giorni dall’inqualificabile “gesto dell’ombrello” che l’assessore al Centro Storico Testa ha rivolto ai cittadini, dal palco del rione Giardino che protestavano contro la decisione di non far effettuare il tradizionale rogo del generale Championnet, e non vediamo decisioni conseguenti alla gravità del caso. Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Frosinone attende, senza giri di parole, le dimissioni dell’assessore o la revoca della nomina da parte del sindaco. A nostro parere, un assessore che si rivolge ai cittadini in modo così spregevole non offende solo chi era presente in piazza, ma tutta la comunità cittadina e l’istituzione che rappresenta. Le scuse riparatrici che l’assessore ha offerto alla Città, non solo non ci convincono, ma non possono bastare a cancellare un gesto indegno e inaccettabile. Un assessore che non regge la pressione e non è in grado di rispettare la cittadinanza, non può restare un giorno in più al suo posto. In mancanza delle dimissioni, ci attendiamo la revoca della nomina da parte del sindaco per recuperare il prestigio e dimostrare un minimo senso di rispetto delle istituzioni. A nostro avviso il sindaco, in mancanza della revoca, si renderebbe solidale dell’offesa che è stata portata alla popolazione e alla Città. Dimissioni o revoca da parte del sindaco, si tolgano le istituzioni cittadine dall’imbarazzo in cui sono sprofondate per colpa di un singolo che ha dimostrato tracotanza e presunzione, credendo di poter disporre delle istituzioni a proprio maldestro piacimento”. Lo comunica M5S Frosinone.

Redazione Digital