Frosinone, ha perso tutto vive in macchina sotto la pioggia e senza riscaldamento

Una vecchia Fiat 600 parcheggiata lungo via Monti Lepini. La macchina è coperta da teli di plastica e materiali vari per evitare che entri l’acqua quando piove e che la grandine possa rompere i vetri. Un 60enne italiano che ha perso tutto. Con sé solo un gattino. Non potendo avere un’abitazione e non potendo pagare utenze è stato costretto a trasferirsi in mezzo alla strada.

La Chiesa si sta interessando a lui assicurando acqua e cibo ogni giorno ma andrebbe accolto da qualcuno. Gli andrebbe offerta una opportunità. Un uomo non può vivere in queste condizioni.

Redazione Frosinone