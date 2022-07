Frosinone, guerra in Ucraina colpa anche dell’America ecco il libro di Fazolo

di Biagio Cacciola

Il giornalista Alberto Fazolo ha presentato a Frosinone il suo libro ‘In Donbass non si passa’. Fazolo ha rievocato la sua permanenza in Donbass in anni cruciali, quelli seguiti al colpo di stato contro Yanucovich nel 2014. Fazolo ha narrato il clima di terrore che i golpisti filoamericani hanno instaurato nei confronti degli ucraini con scioglimento di partiti, bombardamenti verso il Donbass fino all’era Zelensky voluta fortemente dagli americani. Dunque una disamina lucida che ha costretto i russi, accerchiati dalla Nato, a intervenire il 24 febbraio. Una situazione che secondo Fazolo si protrarrà in modo cronico per il futuro. Con le strategie nato che mirano a un conflitto pericoloso con la Russia. Fazolo ha auspicato un ruolo ruolo più interventista dell’Onu, unico vero possibile mediatore tra Russia, America e stati vassalli.