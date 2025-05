Frosinone, Gruppo Futura non partecipa al consiglio comunale

“I consiglieri comunali del Gruppo FutuRa Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone comunicano la loro assenza nel consiglio comunale, Question Time, di oggi 14 maggio 2025, quale azione di protesta e segno di massima indignazione nei confronti dell’amministrazione comunale per i noti fatti accaduti a Colle Cottorino in occasione della Festa del 1°e 2 maggio. I festeggiamenti erano stati intesi dagli organizzatori anche come occasione di informazione e mobilitazione civica contro il prospettato forno crematorio nel civico cimitero e la pericolosità ambientale connessa. Il 1° maggio, sul palco messo a disposizione dal comitato festeggiamenti, sono saliti i rappresentanti dell’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente e di Fare Verde Città di Frosinone per esporne il rischio sanitario. Prima serata di grande riscontro e risultato: centinaia i cittadini firmatari per dire NO al forno crematorio. Recepito, con attenzione, il messaggio lanciato dai medici e dagli ambientalisti a salvaguardia dell’ambiente e della salute. La seconda serata, in programma per il 2 maggio, si è scontrata con un inaspettato dietrofront degli organizzatori appartenenti al comitato festeggiamenti costretto, a proprio dire, di aver subito pressioni politiche rivolte ad impedire ai medici ambientalisti di replicare l’intervento di informazione. In qualità di consiglieri comunali prendiamo nettamente le distanze da qualunque azione che neghi la libertà di espressione ed il diritto di informare i cittadini. Una frattura sempre più marcata tra istituzioni e società civile. Inaccettabile il contrasto all’informazione oltre il silenzio assordante e la piena insolvenza istituzionale sul tema prioritario della salute”. Lo comunica Gruppo Consiliare FutuRa.

Redazione Digital