Frosinone, giugno in musica ecco tutto il programma

Si terranno martedì 1° luglio e giovedì 3 luglio i due concerti, precedentemente rimandati, nell’ambito della seconda edizione per “Giugno in Musica” alla Villa Comunale di Frosinone. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Frosinone (assessorato alla cultura di Simona Geralico) con la Direzione Artistica del Maestro Katia Sacchetti. Il programma spazia dai classici del tango alle armonie romantiche e impressioniste, fino a innovative “Opera Experience”, proponendo un alto ed eclettico livello qualitativo, pensato per un pubblico ampio e variegato. Tutti i concerti avranno inizio alle 21.30; l’ingresso agli eventi è gratuito. “Frosinone continua a investire nella cultura come leva di crescita sociale e valorizzazione del territorio. Manifestazioni come questa dimostrano quanto la nostra città sia capace di offrire momenti di autentico valore artistico”, ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. “’Giugno in Musica’ rappresenta una perfetta sintesi tra bellezza, emozione e cultura. La seconda edizione del festival diretto da Katia Sacchetti si conferma un appuntamento imperdibile nel panorama culturale della città, offrendo ‘Sentieri Artistici Musicali’ che sapranno emozionare e coinvolgere a ogni età”, ha aggiunto l’assessore alla cultura Simona Geralico. Appuntamento a martedì, dunque, con i grandi maestri del Romanticismo e dell’Impressionismo: Chopin & Debussy – “Armonie della Sera”.

Al pianoforte, Patrizia Prati, artista di grande talento, apprezzata per le sue interpretazioni raffinate e la sua profonda espressività. La manifestazione di concluderà giovedì 3 luglio con un’esperienza unica che fonderà musica e narrazione: “Tra Note e Destini Narrati – Opera Experience”.

Un cast di artisti di grande talento animerà una serata emozionante. Demi Laino, violinista di talento, capace di trasmettere emozioni attraverso le sue interpretazioni; Gizem Ayture (violino), che tornerà sul palco con la sua maestria; Roberta Palmignani, violista con una solida preparazione e un’espressività notevole; Donato Cedrone (violoncello), con la sua versatilità; Sara De Luca (voce recitante), attrice e performer, darà voce ai testi con intensità; Simone Ignagni (voce recitante), con una presenza scenica forte e coinvolgente; Marco Mulattieri (voce recitante), in grado di catturare l’attenzione del pubblico; Sabrina Ventura (voce recitante), dalle grandi doti interpretative.

“Opera Experience” è un format innovativo che unisce l’incanto delle melodie operistiche con la forza della parola. A presentare le serate, Angelo Sarra e Ilaria Paolisso.

Redazione Digital