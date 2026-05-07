Frosinone, gira armato in mezzo alla strada fermato

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato un cittadino italiano, residente in un comune della provincia, in quanto trovato in possesso, illegalmente, di un coltello con dispositivo blocca lama, lungo cm 16.5. Nello specifico, ad operare sono stati gli agenti della Squadra Volante nel corso dell’ordinario controllo del territorio che, transitando in una zona periferica del capoluogo, notavano un’auto sul margine della carreggiata con il conducente riverso sul volante. Temendo un malore dell’uomo, immediatamente arrestavano la marcia e si accostavano al veicolo. Il soggetto, alla vista dei poliziotti, manifestava subito un atteggiamento poco collaborativo con evidente fretta per eludere ogni controllo. La situazione, alquanto sospetta, faceva propendere il personale intervenuto a effettuare accertamenti immediati e più accurati, dai quali emergeva il possesso del coltello, posizionato lungo il piantone del cambio. Per l’uomo scattava la denuncia.

Redazione Digital