Frosinone, “Giovani abbandonati nessuno si occupa di loro”

“Dove sono finite le famose Politiche giovanili nella Città di Frosinone? Al di là dei balletti politici, delle alleanze inspiegabili e offensive del voto dei cittadini, chi si sta occupando di noi giovani? La risposta è semplice e chiara: nessuno. Una delega, prima facente parte di un pacchetto di deleghe assessorili, è stata immotivatamente sminuita, dandola in mano a un consigliere comunale. Consigliere che di certo in questi mesi non ha brillato né per iniziative né per risultati. Nel frattempo noi giovani stiamo assistendo all’agonia della città che, priva di punti di incontro, priva d qualsiasi evento minimamente accattivante per i ragazzi, ci spinge fuori dal territorio comunale anche per trascorrere una semplice serata. Nella prima parte della consiliatura Mastrangeli, come consiglieri giovani avevamo attivamente collaborato con il relativo assessorato e con il delegato allo sport Francesco Pallone, riscrivendo e facendo approvare anche il nuovo Regolamento per le elezioni e il funzionamento del nostro consiglio. Abbiamo contribuito alla realizzazione degli eventi legati al “Tempo della Psicologia”, affrontando tematiche relative al mondo giovanile, abbiamo personalmente organizzato e seguito la Coppa dei Rioni, torneo di calcetto a squadre, rappresentative dei vari quartieri di Frosinone. Ma, alla scadenza del mandato elettorale, l’Amministrazione, nella persona del delegato Marco Sordi, ha completamente ignorato questo importante organo giovanile, dimenticando addirittura di indire nuove elezioni. Il 25 novembre 2024, l’allora consigliere delegato alle politiche giovanili in conferenza stampa, cui prendeva parte il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e il consigliere Marco Sordi, annunciava che nella primavera del 2025 si sarebbero tenute le nuove elezioni per il rinnovo del consiglio dei giovani. Nel frattempo la primavera è finita, siamo nel bollore della piena estate e delle elezioni del consiglio dei giovani se ne è persa traccia. Perdere interesse e attenzione per i ragazzi significa decretare la morte di una comunità. Far perdere interesse e attenzione ai ragazzi significa mantenere lo status quo, in cui i medesimi personaggi politici, che si riciclano da anni, fanno perdere a noi giovani qualsiasi interesse di partecipazione attiva alla politica della città, onde preservare immutati i loro posticini politici. Ebbene, come rappresentati giovanili del gruppo FutuRa chiediamo all’attuale amministrazione di indire nel più breve tempo possibile le elezioni per il rinnovo del consiglio dei giovani, per far sì che nuove idee e nuove teste possano, perlomeno, stimolare la città dal suo torpore quotidiano”. Lo comunicano Matteo Pica e Francesco Moreschini, Gruppo FutuRa.

Redazione Digital