Frosinone, giornata nazionale del trekking urbano ecco tutto il programma
Anche Frosinone tra le 85 città partecipanti, il prossimo venerdì 31 ottobre, alla giornata nazionale del trekking urbano. L’iniziativa, nata 22 anni fa a Siena, capofila del progetto, è realizzata a Frosinone con il patrocinio del Comune, assessorato a cultura e turismo di Simona Geralico.
La scelta del tema “Le Vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità” non è casuale: il 2025 è Anno Santo Giubilare, un’occasione che, da secoli, richiama pellegrini e viaggiatori lungo i cammini che attraversano l’Italia.
“Il Trekking Urbano è una forma di “sport dolce”, adatto a tutte le età e a tutte le stagioni, oltre che un’occasione unica per scoprire e riscoprire la bellezza e l’unicità della città – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Chi parteciperà, a Frosinone, alla XXII giornata nazionale del trekking urbano, avrà l’opportunità di ammirare, ‘a passo lento’, un percorso unico fatto di storia, cultura, natura, che esalterà la ricchezza del nostro patrimonio e della nostra identità”.
“La città di Frosinone è felice di aderire, anche quest’anno, alla manifestazione ideata dal Comune di Siena – ha aggiunto l’assessore Geralico – Decine gli appuntamenti in programma in grado di connettere simbolicamente tutta la penisola in un ideale itinerario lungo centinaia di km: da nord a sud, da est a ovest, attraverso grandi città e piccoli borghi ricchi di storia, fascino e cultura. Il percorso identitario della nostra città toccherà monumenti storici e aree di grande interesse dal punto di vista naturale, culturale e artistico, luoghi in cui è possibile scoprire e riscoprire gli aspetti più autentici della vita della nostra comunità”. L’inizio del percorso è fissato alle ore 9 dalla Villa comunale. Queste le tappe: fontana Livio de Carolis, Santuario Madonna della Neve; Cascata dello Schioppo; Tomba Sant’Angelo; Porta Romana; Palazzo Munari, museo sezione romana; Monumento Nicola Ricciotti; Chiesa abbaziale San Benedetto; Cattedrale Santa Maria Assunta, campanile romanico; Museo Archeologico; Porta Campagiorni; Monumento Norberto Turriziani; Monumento ai Caduti e ai tre Martiri; fine percorso, parco Matusa. Contatti: Officine Municipali Frosinone turismo, 335-5956175; 346-0063843; officinemunicipaliturismo@gmail.com.
Redazione Digital