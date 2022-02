Frosinone, giornata del farmaco a sostegno delle famiglie in difficoltà

Il prossimo 12 febbraio si terrà in tutta Italia la Giornata di raccolta del farmaco. Sono 5.000 le farmacie aderenti in cui poter donare uno o più medicinali da banco che saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali. I dati relativi alla “povertà sanitaria” sono allarmanti: nel 2021 sono state 600.000 le persone che non hanno potuto acquistare medicine per ragioni economiche, il 37% in più per la crisi economica innestata dalla pandemia.

Riccardo Mastrangeli

“Il farmacista è la figura sanitaria più vicina al cittadino, la prima alla quale ci si rivolge non solo per un consulto o una prestazione professionale, ma anche per consiglio o una parola di conforto – ha affermato il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – Da sempre al servizio delle persone, il farmacista è, quotidianamente, al fianco di chi ha maggiormente bisogno di sostegno. Anche nel corso dell’emergenza sanitaria, i colleghi hanno continuato a svolgere con dedizione e passione – al pari di tutto il personale sanitario – la professione, offrendo pieno supporto al cittadino e alle sue esigenze. Questo periodo drammatico della nostra storia, che non ci siamo del tutto lasciati alle spalle, ha acuito, purtroppo, le aree di sofferenza. Il nono rapporto “Donare per curare”, realizzato dall’organo di ricerca di Banco Farmaceutico, ha portato alla luce una realtà drammatica: nel 2021 le persone che si sono trovate davanti al dilemma tra acquistare cibo o un medicinale erano 597.560, ben 163.387 in più rispetto alle 434.173 del 2020. È importante partecipare, dunque, sabato 12 febbraio, alla giornata di raccolta del farmaco, in cui sarà possibile offrire il proprio contributo di solidarietà, rivolgendosi a una delle farmacie aderenti. Piccolo o grande che sia, il gesto significherà tanto per coloro che ne beneficeranno”.

Redazione Frosinone