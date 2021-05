Frosinone, giardinetti pubblici in totale abbandono Pizzutelli denuncia il degrado.

“Giardinetti di Via Sellari in completo abbandono – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Questo piccolo polmone verde, con annesso spazio giochi, insiste da sempre tra la zona alta e quella bassa del capoluogo con i residenti, che invocano un pronto intervento del settore comunale competente che ne rimuova il degrado. La proposta di una unica cabina di regia migliorativa dei settori comunali verde, ambiente e Polizia locale che lanciai in consiglio comunale lo scorso anno di questi tempi, non è mai stata presa in considerazione dal governo cittadino”.

Redazione Digital