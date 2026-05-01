Frosinone, gialloblu quasi in Serie A ecco la promozione

Il Frosinone è a un passo dalla promozione in Serie A, ai ciociari basta l’1-0 sul campo della Juve Stabia per arrivare alla 38a giornata a un solo punto dal ritorno in massima serie. Dopo una prima frazione di gioco piuttosto bloccata gli uomini di Alvini aumentano i giri del motore nella ripresa, stappando la partita su palla inattiva al 73’: assist di Calò e colpo di testa vincente di Bracaglia, che regala tre punti pesantissimi ai suoi. La Juve Stabia rimane ferma a quota 50 punti ed è sicura del primo turno di play-off. Il Frosinone sale a 78 punti, basterà anche soltanto un pareggio nell’ultimo match casalingo contro il Mantova per festeggiare il ritorno in Serie A. sportmediaset.mediaset.it