Frosinone, Gene Gnocchi nel quartiere Cavoni “Si ride sul serio”

“Il prossimo 28 giugno alle 21.30, viale Madrid (piazzale antistante la chiesa a paolo apostolo ai Cavoni) si trasforma in un palcoscenico d’eccezione: arriva il comico Gene Gnocchi con il suo nuovissimo ed esilarante spettacolo travolgente e completamente gratuito “Si ride sul serio” – hanno affermato gli organizzatori – Un’ora e mezza di comicità surreale, tra amori vegani, crisi economiche da Barbie e incontri improbabili con il Papa, Renzi e persino la nipote di Mubarak. Gnocchi finge di raccontare la sua vita… ma in realtà racconta (e prende in giro) la nostra. Un’occasione unica per ridere a crepapelle con un amatissimo comico che ha fatto la storia della tv e del teatro italiano questa è una serata per riflettere e godersi una serata diversa, all’aperto e alla portata di tutti. Dopo il suo spettacolo andrà in scena la dance anni ‘90 per ballare a ritmo dei più grandi successi di quegli anni. Non fartelo Raccontare. Ingresso gratuito, risate obbligatorie”.

Redazione Digital