Frosinone, “Gelateria Onda” non chiude ecco la lettera della figlia di Romeo Serafin.

“Sono Silvia, la figlia di Romeo, il fondatore insieme a mia madre Floriana della Gelateria Onda, un’istituzione storica della città di Frosinone da 34 anni, dal 1987. Abbiamo perso un grande uomo tutti, un Maestro del suo lavoro, un amico, un ottimo insegnante, maniaco della ricerca e della perfezione, autore delle sue ricette che ha sempre mantenuto scrupolosamente uguali nel corso degli anni come la genuinità delle materie prime utilizzate restando sempre più orgoglioso dei suoi clienti. Papà Romeo, mi ha tramandato tutti i suoi segreti, non solo la sua preziosa esperienza e le sue preziose ricette ma anche l’immensa passione per quella che è diventata la sua seconda figlia, la “Gelateria Onda”. Continuerò, insieme a mio marito Alessandro, mia madre Floriana e il nostro prezioso collaboratore e amico Giuseppe a rispettare ogni dettaglio e la perfezione che insieme noi tutti già adoperavamo da tempo nel locale. Qualità e rispetto per quello che è stata la vita di papà, il gelato. Vi ringrazio uno ad uno in anticipo per l’amore e il supporto che continuerete a darci. Nulla cambierà. La storia continua, Romeo vive per sempre”.

Redazione Frosinone