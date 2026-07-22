Frosinone, furto di rame all’ospedale Spaziani è caccia ai responsabili

La Polizia di Stato indaga su un furto di rame avvenuto presso l’ospedale Spaziani. In particolare, un equipaggio della Squadra Volante all’1.45 di questa notte è intervenuto presso il locale nosocomio poiché era stato segnalato, da parte della guardia giurata, un furto di rame. Gli agenti sul posto verificavano la forzatura della porta che conduce ai locali sotterranei dello stabile e la sottrazione di cavi di rame. Sono in corso accertamenti per risalire all’autore del furto le cui tracce lasciate nel luogo del reato sono ritenute utili per addivenire alla sua identificazione.

Redazione Digital