Frosinone fuori dalla zona economica speciale, “Basso Lazio in ginocchio”

“La decisione di escludere la Provincia di Frosinone dalla Zona Economica Speciale rappresenta un colpo durissimo per il nostro territorio – ha affermato il consigliere provinciale Luca Zaccari – Mentre Abruzzo, Molise e Campania beneficeranno degli strumenti straordinari messi a disposizione dallo Stato per attrarre investimenti e rilanciare l’occupazione, il Basso Lazio rischia di restare tagliato fuori da ogni opportunità di sviluppo. Il nostro comparto industriale, già in forte sofferenza da anni, si troverà presto a competere in condizioni di forte svantaggio con aree limitrofe che godranno di agevolazioni fiscali, semplificazioni amministrative e incentivi per nuove imprese. Questo significa meno investimenti, meno lavoro, meno futuro per i nostri giovani. A rendere ancora più grave la situazione è stato il voto contrario in Commissione dei nostri stessi alleati di governo, che hanno bocciato l’estensione della ZES alla nostra provincia, giustificandosi con l’ipotesi di istituire una ZLS (Zona Logistica Semplificata). Ma diciamolo chiaramente: la ZLS non ha né la forza né le agevolazioni concrete della ZES. Non basta qualche semplificazione burocratica per rilanciare un’area industriale in crisi da troppo tempo. Come Lega in Provincia di Frosinone continueremo a batterci con forza per ottenere pari dignità e pari opportunità rispetto ai territori confinanti. Non accetteremo che la nostra provincia venga condannata all’irrilevanza economica. Chiediamo che il Governo riveda al più presto questa decisione miope, che rischia di produrre danni incalcolabili per il tessuto produttivo locale. Non è una battaglia di bandiere, ma di giustizia territoriale. Il Basso Lazio merita di essere incluso nella ZES e di poter giocare ad armi pari con i territori vicini. Condividiamo la battaglia dell’on. Nicola Ottaviani per includere la nostra provincia nella Zes, evitandone il definitivo tracollo economico-produttivo”.

Redazione Digital