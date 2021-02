Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Paolo Pulciani, rassegna le dimissioni e assume un ruolo a livello regionale. A seguito di questa notizia, Massimo Ruspandini, neocommissario provinciale del partito di Giorgia Meloni, spegne sul nascere ogni polemica, e rivolge al collega di partito, e compagno di tante battaglie, parole di stima e affetto.

“Nessun terremoto, nessuna alluvione – ha affermato Massimo Ruspandini – Non possono esserci divisioni tra chi come me e Paolo Pulciani ha condiviso fin da bambino lo stesso mondo, le stesse lotte e gli stessi simboli.In realtà Paolo è stato chiamato ad occuparsi del prestigioso e delicato incarico di responsabile per l’attuazione del programma per la regione Lazio in sinergia con il dipartimento nazionale.

Io semplicemente continuerò ad occuparmi del partito in provincia anche in questa veste di commissario provinciale. Ci aspetta un duro lavoro. Una cosa è certa: Fratelli d’Italia esce unito e più forte di prima.Il mio grazie va a Paolo Pulciani e ai dirigenti nazionali che hanno chiesto e apprezzato la grande maturità del partito nella nostra provincia. Niente isterismi, niente scenate, niente pugnalate alle spalle. Niente polemiche perché le polemiche non le tollereremo più. Abbiamo l’ambizione di diventare un partito che sia all’altezza della sua leader Giorgia Meloni e che sia da traino per la coalizione in particolare in Ciociaria e nel Lazio.Si va avanti. Più forti e uniti di prima”.

Redazione Digital