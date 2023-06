Frosinone, Fratelli d’Italia contro Egato “Ente da cancellare”

Oggi in commissione congiunta bilancio e rifiuti abbiamo votato a favore dell’atto che cancella l’Egato, adesso manca l’ultimo passaggio in giunta che ratificherà la decisione. “I comuni, e quindi i cittadini, non dovranno più pagare i costi sulla tassa dei rifiuti – ha affermato il consigliere regionale Daniele Maura – A breve partiremo con il lavoro di rivisitazione del Piano Regionale dei Rifiuti e in tale contesto verificheremo se gli Egato siano davvero necessari o se siano inutili. Noi abbiamo sempre espresso le nostre perplessità sul metodo con cui si è arrivati a costituire l’ente in provincia di Frosinone. Troppo sotto le elezioni, troppo in fretta e la fretta che è cattiva consigliera ha provocato errori. La Deliberazione della Regione che ripartiva la proprietà dell’Egato tra i 91 Comuni ciociari. Non a tutti in parti uguali (com’è invece per la Saf): ma con un peso specifico diverso in base alla popolazione e quindi alla quantità di rifiuti prodotta, ‘bene’ è avvenuta in maniera sbagliata. Abbiamo annullato quell’atto e così cade la validità dell’assemblea riunita a dicembre a Frosinone. E con lei cade anche la validità della votazione con cui è stato eletto Mauro Buschini.Le promesse fatte in campagna elettorale vanno mantenute e noi lo stiamo facendo”.

Redazione Digital