Frosinone Formazione Lavoro, acconciature e trattamenti estetici ecco i laboratori

Il Cfp di Cassino dell’Azienda Speciale Frosinone Formazione Lavoro continua nel suo percorso di valorizzazione delle competenze degli studenti attraverso il coinvolgimento del territorio. Come già fatto lo scorso anno, sono previste diverse giornate di apertura alla cittadinanza dei laboratori di estetica e acconciatura. Durante le giornate dedicate gli allievi, guidati dai docenti, offriranno prestazioni a scopo formativo e dimostrativo come piega, colore, acconciature, trucco, manicure e massaggio. L’accesso è gratuito e su prenotazione al numero 349.3068999. Sono dieci gli appuntamenti previsti: 12 e 13 novembre 2025; 3 e 4 dicembre 2025; 21 e 22 gennaio 2026; 11 e 12 febbraio 2026; 18 marzo 2026 e 8 aprile 2026. “Un’iniziativa che ha riscontrato apprezzamento – hanno detto dal Cfp di Cassino – e che ha l’obiettivo di promuovere le capacità professionali degli studenti attraverso attività pratiche in un contesto reale”. “Il nostro obiettivo è sempre quello di creare occasioni di professionalizzazione dei nostri studenti – spiegano il presidente di Frosinone Formazione Lavoro Adriano Lampazzi e i membri del cda Laura Romano e Samuel Battaglini – e l’apertura alla cittadinanza dei nostri laboratori lo permette. Complimenti a tutta la struttura del Cfp di Cassino”.