Frosinone, food and drink ecco le Terrazze del Belvedere

Tutto pronto per il primo weekend de ”Le Terrazze e le Piazze del Belvedere”, manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale con la supervisione operativa del sindaco Riccardo Mastrangeli mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli. Venerdì 14 alle 21 in piazzale Vittorio Veneto si terrà l’anteprima del saggio dell’Asd Formazione Danza di Iolanda Rocchi. Sabato 15, invece, alle 21.30, sempre in piazzale Vittorio Veneto, spazio a Gemello (dj set) + Whtrsh aka Banana (dj di Coez). “Le Terrazze e le piazze del Belvedere costituiscono un appuntamento ormai irrinunciabile – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – La manifestazione, infatti, ha ottenuto un enorme successo di pubblico negli scorsi anni, sia in ambito cittadino che in ambito provinciale, consolidando il ruolo di Frosinone Alta quale polo attrattore della città per i giovani e per i frequentatori di ogni età”. “La manifestazione – ha aggiunto l’assessore Testa – rientra nell’ambito dell’articolata programmazione portata avanti dall’amministrazione Mastrangeli, in continuità con l’amministrazione Ottaviani, per valorizzare l’area più antica della città e, contemporaneamente, promuovere e favorire il commercio e la ripartenza economica. Sono state tutte assegnate agli esercenti, a titolo gratuito, le aree del progetto destinate alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Quest’anno la manifestazione prevede una serie di novità: la zona coinvolta, infatti, è stata ampliata, comprendendo una porzione maggiore del centro storico, con Piazza Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Piazza Valchera, largo San Silverio e piazza S.Ormisda. Saranno presenti, inoltre, i caratteristici food truck. La manifestazione sarà unita anche ad altri eventi, compresi i festeggiamenti dei Santissimi Patroni che avranno luogo quest’anno in Piazza Vittorio Veneto nelle giornate del 20 e 21 giugno”. “Le aree individuate saranno attive sino al 6 luglio 2024 e saranno assimilabili a dehors temporanei, comprese le aree lungo parte di Corso della Repubblica destinate ai Food Truck – ha concluso l’assessore Sementilli – Con le Terrazze e le Piazze del Belvedere, giovani, meno giovani e famiglie, usufruiranno di ulteriori occasioni di socializzazione, mentre gli esercizi commerciali di bar, pub e ristorazione potranno promuovere le proprie attività su una zona di larghe dimensioni. Tale misura andrà così ad inserirsi alle altre, previste dall’amministrazione, per sostenere il commercio”. Le Terrazze e le Piazze del Belvedere si svolgeranno venerdì 14 giugno; sabato 15 giugno; giovedì 20 giugno; venerdì 21 giugno; sabato 22 giugno; domenica 23 giugno; venerdì 28 giugno; sabato 29 giugno; domenica 30 giugno; venerdì 5 luglio; sabato 6 luglio. II progetto prevede la chiusura al traffico veicolare dalle ore 20.30 e sino alle ore 1 nei giorni del calendario specificato.

