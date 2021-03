“L’Associazione Consumatori Codici ottiene un’altra vittoria su Vueling Airlines presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Frosinone che ha condannato la compagnia aerea a risarcire due consumatori difesi dagli Avvocati Giammarco Florenzani e Roberto Tofani del danno e del disagio subito quantificato ai sensi dell’Art 22 della Convenzione di Montreal e dell’Art 7 del Regolamento dei diritti del passeggero. I due viaggiatori sono stati costretti a partire da Valencia con quasi sei ore di ritardo rispetto all’orario prefissato, sostando tutta la notte in aeroporto, per atterrare a Roma all’alba del giorno successivo”.

“Sul comportamento dei vettori aerei – affermano gli Avvocati di Codici Giammarco Florenzani e Roberto Tofani – prevediamo una mole cospicua di contenzioso in virtù dei mancati rimborsi per ritardi e cancellazione voli perpetrati dalle compagnie in questo ultimo anno. La prassi di molte compagnie aeree, purtroppo, è quella di non riconoscere bonariamente i risarcimenti dovuti in caso di ritardi e cancellazioni. Per questa ragione è importante verificare, per questi problemi e per quelli legati ai famosi voucher estivi, se si ha diritto ad un indennizzo o ad un risarcimento e non fermarsi in seguito ai dinieghi opposti dai call center e dai customer care service. In questo caso Il Giudice di Pace di Frosinone ha accolto in pieno la nostra domanda, riconoscendo sia l’indennizzo che il risarcimento previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004″.

“L’associazione Codici rimane a disposizioni in questi giorni di tutti i consumatori insoddisfatti del servizio di assistenza delle compagnie aeree. L’associazione Codici ha lanciato sul tema anche la Class action per il mancato rimborso dei voucher rilasciati a seguito della cancellazione dei voli dovuta all’emergenza Covid”.

Redazione Digital