Frosinone, festa dei Santi Patroni Silverio e Ormisda ecco tutto il programma

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni di Frosinone, Silverio e Ormisda, organizzati dall’Amministrazione comunale. Il programma della manifestazione è stato curato, in particolare, dagli assessorati al centro storico, coordinato da Rossella Testa, e alla cultura, guidato da Simona Geralico. Le celebrazioni religiose sono previste venerdì 20 giugno. Alle ore 18, nella Cattedrale Santa Maria Assunta, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da S.E. il Vescovo Santo Marcianò. A seguire si svolgerà la tradizionale processione accompagnata dalla Banda cittadina “Romagnoli”, che attraverserà le vie del centro storico con il seguente percorso: Piazza Santa Maria, via Plebiscito, Piazzale Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, Piazza Norberto Turriziani, via Fratelli Bragaglia e nuovamente Piazza Santa Maria. La città si prepara a vivere, inoltre, tre serate di musica e spettacolo. Giovedì 18 giugno, alle ore 21, Piazza Norberto Turriziani ospiterà lo spettacolo di varietà musicale di e con Antonio Delle Donne e la sua band. Venerdì 19 giugno, alle ore 21, Piazzale Vittorio Veneto vedrà protagonista il DJ Giorgio Prezioso, artista che ha fatto la storia della dance italiana. Sabato 20 giugno, alle ore 21, si tornerà in Piazza Norberto Turriziani per il grande concerto del Maestro Paolo Belli e della sua orchestra. La serata si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Per l’intera durata della manifestazione, in Piazzale Vittorio Veneto sarà inoltre esposta la Torre della Pace dei Santi Patroni. “La festa dei Santi Patroni rappresenta uno dei momenti più significativi della vita della nostra comunità – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli – Silverio e Ormisda sono parte integrante dell’identità storica, civile e religiosa di Frosinone e continuano a essere un punto di riferimento per i frusinati di ogni età. Le celebrazioni custodiscono e rinnovano questo patrimonio di valori, rafforzando il senso di appartenenza alla città e offrendo occasioni di incontro, condivisione e partecipazione. L’Amministrazione comunale ha voluto predisporre un programma capace di coniugare tradizione, cultura e intrattenimento, nel rispetto di una ricorrenza che appartiene profondamente alla storia e alla memoria collettiva di Frosinone”. “Il centro storico sarà ancora una volta il cuore delle celebrazioni patronali – ha aggiunto l’assessore al centro storico Rossella Testa – I festeggiamenti dei Santi Patroni rappresentano un momento particolarmente sentito dai cittadini e un’occasione preziosa per vivere gli spazi della nostra città. Piazza Turriziani, il centro storico e i luoghi attraversati dalla processione diventano il punto di incontro di una comunità che si riconosce nelle proprie tradizioni e nella propria storia. Le tre importanti serate di spettacolo, con altrettanti protagonisti del panorama nazionale, contribuiranno a rendere ancora più partecipata e coinvolgente una delle ricorrenze più sentite dalla comunità frusinate”. “La festa dei Santi Patroni è una delle espressioni più autentiche del patrimonio culturale e identitario di Frosinone – ha aggiunto l’assessore alla cultura Simona Geralico – Tradizioni, memoria e partecipazione si intrecciano in una ricorrenza che racconta la storia della nostra comunità e ne custodisce i valori più profondi. Accanto agli appuntamenti religiosi, il programma culturale e di spettacolo è stato pensato per coinvolgere pubblici diversi, favorendo la trasmissione di questo patrimonio alle nuove generazioni e valorizzando il senso di appartenenza alla città”.

Redazione Digital