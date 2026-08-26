Frosinone, fake contro il sindaco Mastrangeli indagini della Polizia

Indagini in corso da parte della Polizia di Stato, che sta seguendo la vicenda che ha coinvolto il Sindaco della Città di Frosinone, dott. Riccardo Mastrangeli. Nella giornata di ieri, infatti, una fake new, riguardante il suo arresto in relazione a una vicenda riguardante lo sfruttamento degli immigrati, è stata diffusa sul web, ottenendo un elevatissimo numero di visualizzazioni e di interazioni.

L’attività d’indagine è svolta dalla DIGOS della Questura, presso i cui uffici il dott. Mastrangeli ha presentato querela, nonché dagli specialisti della locale Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni. Gli investigatori sono al lavoro per individuare gli autori materiali della creazione, pubblicazione e diffusione del contenuto diffamatorio e altresì coloro che consapevolmente ne abbiano favorito la propagazione, che risponderanno di specifici fatti di reato.