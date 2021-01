Frosinone, Fabrizio Cristofari vaccino sicuro ed efficace.

“Mi sono vaccinato per il Covid ieri insieme a tutti i sanitari del DEA di Frosinone – ha affermato Fabrizio Cristofari – Ringraziamo gli scienziati che, in breve tempo, hanno messo a disposizione dell’umanità una risorsa eccezionale per sconfiggere il virus. Auguriamo a tutti un nuovo anno finalmente sereno e pieno di gioia. Abbiamo fiducia nel vaccino e in tutti voi che, responsabilmente, manterrete comportamenti idonei a superare questa tragedia epocale”.

Redazione Frosinone