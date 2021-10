“Gli enti locali prevedono un equilibrio costante tra i singoli gruppi consiliari e i rispettivi assessori di riferimento presenti in Giunta, poiché il Sindaco, essendo lui stesso un membro del Consiglio comunale, rappresenta il collegamento tra i diversi organi di un Municipio – ha affermato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – Tutto questo prescinde dalla fiducia personale, politica ed amministrativa che un Sindaco può riporre in assessori di grande spessore come Fabio Tagliaferri, poiché le norme sulla disciplina e l’organizzazione degli organi elettivi sono dettate dal Testo Unico sugli enti locali, sicuramente da rivedere, ma pur sempre legge dello Stato. Su indicazione del gruppo consiliare di riferimento, quindi, è stato effettuato l’avvicendamento in giunta, con l’ingresso dell’Avv. Angelo Retrosi”.

“Sono felice di poter contribuire, con il mio impegno e la mia esperienza, mettendoli al servizio della giunta municipale – ha aggiunto il neo assessore ai lavori pubblici, Angelo Retrosi – nella convinzione di rafforzare i valori intrinseci al Polo Civico, espressione del programma condiviso con l’amministrazione di centrodestra del sindaco Ottaviani che mi onoro di rappresentare. Un sentito ringraziamento al gruppo del Polo Civico per la prestigiosa nomina accordatami ed al sindaco Nicola Ottaviani per la fiducia”.

Redazione Frosinone