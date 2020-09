Non è certo un esempio di architettura da esportare nel mondo. Un’altra ragazza ha scelto il macabro multipiano di Frosinone per togliersi la vita. Già nei mesi scorsi altre simili morti che hanno purtroppo reso noto il parcheggio del capoluogo. Anche per questo da parte di molti cittadini la richiesta di chiudere il multipiano di viale Mazzini o di intervenire immediatamente in termini di sicurezza onde evitare ulteriori tragedie.

Redazione Frosinone