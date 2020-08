Francesco De Angelis

“L’approvazione da parte della giunta regionale del Lazio della variante urbanistica per il cambio di destinazione d’uso dell’area ex Permaflex, da sito produttivo ad area destinata a servizi, rappresenta un passaggio decisivo – ha affermato il presidente del Consorzio industriale Asi, Francesco De Angelis – Grazie al lavoro e alla collaborazione tra Enti, potremo finalmente vedere riqualificata e sviluppata un’area dismessa da diversi anni, attraverso un progetto ambizioso che produrrà crescita economica e occupazionale per il capoluogo. Di grande importanza, inoltre, saranno le opere complementari che cambieranno e renderanno più efficiente e sicura la mobilità infrastrutturale dell’intero agglomerato industriale della città di Frosinone. La realizzazione di quattro nuove rotatorie e di un parcheggio nei pressi della stazione di Frosinone è uno degli aspetti più significativi di questo progetto. La crescita e la modernizzazione dell’area avrà dunque diverse ripercussioni positive. Un lavoro importante, reso possibile grazie alla collaborazione e alla sinergia che ha caratterizzato l’iter procedurale fornito dagli Enti coinvolti Asi, Comune di Frosinone e Regione Lazio, che mi sento di lodare”.

Redazione Digital