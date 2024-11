Frosinone, evade dai domiciliari arrestato noto malvivente

Proseguono le attività di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri nel comune capoluogo che, nella giornata di sabato, dopo aver ricevuto l’allarme di “evasione” pervenuta al NUE 112, di un uomo sottoposto agli AA.DD, con dispositivo di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico), veniva allertata la pattuglia della sezione Radiomobile del NOR della compagnia carabinieri di Frosinone, la quale dopo aver costatato l’assenza del detenuto presso l’abitazione, effettuava immediate ricerche, rintracciando il soggetto in Via Firenze. Lo stesso veniva condotto presso la sua abitazione agli AA.DD. in attesa della convalida di arresto in flagranza di reato. Nella giornata di ieri, il Tribunale di Frosinone, ha convalidato l’arresto e ha confermato la misura cautelare degli AA.DD. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital