Dopo il grande successo de “La terrazza del Belvedere”, con i caratteristici dehors all’interno dell’isola pedonale dal giovedì alla domenica, l’amministrazione Ottaviani ha confermato, nel programma dell’estate frusinate, il tradizionale appuntamento con il teatro, arricchendolo di performance musicali e momenti di pura comicità. Quest’anno, il calendario degli spettacoli teatrali realizzato in collaborazione con Atcl si terrà infatti in piazzale Vittorio Veneto, con inizio alle 21.30 sempre con ingresso rigorosamente gratuito, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. “Per tornare alla normalità – ha affermato il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani – non ha senso cancellare completamente la cultura e gli eventi artistici e musicali ormai consolidati, mentre è importante abituarsi a vivere e socializzare in condizioni di sicurezza, che devono mutare le nostre abitudini, senza far arretrare il livello della nostra civiltà”.

L’iniziativa, organizzata tramite gli assessorati alla cultura e centro storico (coordinati da Valentina Sementilli e Rossella Testa), con il consigliere delegato ai grandi eventi (Gianpiero Fabrizi), partirà giovedì 16 luglio con Corrado Tedeschi nello spettacolo teatrale “Lezioni semiserie pirandelliane. L’uomo dal fiore in bocca”. Venerdì 17 sarà la volta di Sebastiano Somma ne “Il vecchio e il mare” tratto dal capolavoro immortale di Hemingway. Sabato 18 luglio spazio al duo pianoforte e chitarra di Stefano Spallotta e Marco Attura; musica cantautoriale con Matteo Panetta (direzione artistica Katia Sacchetti). Si ripartirà, poi, giovedì 23 con l’ensemble del conservatorio di Santa Cecilia nel concerto dal titolo “Quattro chitarre suonano la gioia”; venerdì 24 tornerà il teatro con Debora Caprioglio e la sua “Callas d’incanto”. Sabato 25 luglio in scena il trio di archi e voce per l’omaggio al Maestro Ennio Morricone; con Demi Laìno (Violino), Silvia dello Russo (Viola), Donato Cedrone (Violoncello) e Simone Ignagni (Voce); direzione artistica Katia Sacchetti. Domenica 26 salirà sul palco Paola Quattrini, mentre giovedì 30 sarà presentata in anteprima la “Lisistrata” con Marisa Laurito. Venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto cabaret, rispettivamente con Marco Passiglia e Marco Tana; domenica 2 teatro con “Dal Vesuvio al Cupolone” con Sandro Scapicchio e Gino Auriuso. Si proseguirà sabato 8 con lo spettacolo teatrale “Tangentopoli in commedia” con Bebo Storti e Fabrizio Coniglio; giovedì 13 agosto segnerà invece l’atteso ritorno a Frosinone di Stefano Masciarelli. Giovedì 20 cabaret con i Sequestrattori (da Zelig); chiusura venerdì 28 agosto con l’anteprima de “La stranissima coppia” con Patrizia Pellegrino e Manlio Dovì. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 0775/2656586 fino alle ore 12 del giorno stesso dello spettacolo, nel rispetto delle norme sanitarie. Il pubblico che avrà effettuato la prenotazione sarà atteso fino a 15 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, dando la possibilità dell’ingresso nell’area agli altri spettatori, in caso di assenza, sempre allo scopo di garantire il distanziamento sociale, che non potrà essere inferiore alla misura di un metro. www.comune.frosinone.it.

Redazione Frosinone