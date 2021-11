“Esodo di leccesi dunque, che acquistano (almeno fino alla prima mattinata) tranquillamente e senza limitazioni biglietti in svariati settori del Benito Stirpe – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Le forze dell’ordine dovranno necessariamente blindare l’area, con i soliti disagi al pubblico canarino. Sui 360 gradi di anello viario, i tifosi locali saranno costretti come sempre a fruirne per una minima parte, al cospetto di una strada di collegamento per tifosi ospiti mai realizzata in questi anni nonostante svariati proclami comunali e provinciali”.

Redazione Digital