di Francesco De Angelis*

Vicini alle persone. Ai loro problemi, alle loro esigenze, ma anche alle loro aspettative e ai loro sogni. La strada è questa. Deve essere questa. Il nostro segretario nazionale ha colto nel segno le priorità del nostro Paese e noi dobbiamo guardare a queste, per il bene di tutte le persone che lo abitano.



Durante la Direzione nazionale del Pd, Enrico Letta ha puntato il dito su lavoro, salute, istruzione.

Ha citato i giovani per gli investimenti sull’istruzione, segno di un Paese che guarda avanti. Ha sottolineato il taglio delle tasse sul lavoro, necessario per la lotta alla disoccupazione. Noi siamo questo. Il Pd è questo. È un patto sociale con le persone. Un patto che ci sta a cuore.

Su questa strada bisogna andare avanti anche in provincia di Frosinone, dove il Partito Democratico deve lavorare per aprirsi ai giovani e costruire un campo largo, inclusivo ed aperto alle forze del civismo.

Tutto questo non significa cancellare l’esperienza del centrosinistra e dei partiti ma, al contrario, vuol dire cogliere e vincere la sfida dell’innovazione e del cambiamento, oggi necessari.

Il prossimo anno si voterà a Frosinone e sarà un test molto importante. Toccherà quindi alle forze politiche del centrosinistra guidare un processo che porti alla costruzione di una larga alleanza e alla scelta del miglior candidato. Un candidato forte, che sappia unire e rappresentare al meglio le forze che saranno in campo in questa nuova alleanza.

Ci tengo a precisare che per farlo non deciderà il Pd, ma la coalizione. Solo che alla coalizione noi porteremo la proposta delle primarie. E lo faremo perché sia data a tutti l’opportunità di guidare la coalizione e perché sia data ai cittadini quella di scegliere il candidato sindaco che dovrà essere a capo della nuova ed aperta coalizione di centrosinistra.

E allora vorrei dire ai socialisti e a tutti i partiti del centrosinistra di lavorare insieme con forza e con coraggio per questo ambizioso e vincente progetto politico. Mettiamo insieme i partiti e le forze civiche. Mettiamoli insieme e uniamoci per questo obiettivo!

La strada è questa. Nessuno vuole rimpiazzare nessuno. Non è questa la ratio che sta guidando questo progetto. Non stiamo sostituendo le forze civiche ai partiti, ma stiamo semplicemente aprendo la coalizione cercando di mettere in campo un valore aggiunto che possa renderla più forte e competitiva. È il cambiamento. È la possibilità di rinnovarsi senza venire meno ai nostri valori e ai nostri obiettivi.

Lavoro, salute, istruzione. Firmiamo questo patto sociale con le persone e firmiamolo tutti insieme.

*Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio