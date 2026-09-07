Frosinone, elezioni il PD a sostegno dei cittadini “Cosa manca?”

“Frosinone, cosa manca?”. È la domanda con cui il Circolo del Partito Democratico di Frosinone dà il via a una nuova campagna di ascolto e confronto con la città. Un percorso che a breve porterà il PD nelle diverse zone di Frosinone, per incontrare chi la città la vive ogni giorno e raccogliere idee, suggerimenti ed esigenze, ma anche indicazioni su ciò che funziona, su quello che i cittadini amano e su quanto merita di essere tutelato e valorizzato. Simbolo della campagna sarà il Campanile di Frosinone, uno dei luoghi più riconoscibili e identitari della città. Un Campanile idealmente composto da tanti piccoli mattoni, rappresentati dai post-it sui quali i cittadini potranno lasciare il proprio contributo. Perché ogni idea, ogni proposta, ogni suggerimento può diventare un tassello di un progetto più grande: un programma costruito pezzo dopo pezzo, partendo dall’ascolto. Al centro, dunque, ci saranno le persone e la loro esperienza quotidiana della città. Residenti, giovani, famiglie, commercianti, associazioni: a tutti sarà rivolta una domanda semplice e diretta, “Frosinone, cosa manca?”. Non soltanto per mettere in evidenza problemi e criticità, ma anche per capire cosa funziona, cosa va difeso e quali potenzialità della città possono essere sviluppate. Agli appuntamenti parteciperanno il segretario cittadino del PD Stefano Pizzutelli, la presidente del Circolo Stefania Martini e gli altri esponenti del Partito Democratico di Frosinone. «Vogliamo essere in mezzo alle persone, ascoltare prima di proporre. Crediamo che per immaginare la Frosinone dei prossimi anni si debba partire da chi la vive ogni giorno. I post-it saranno i nostri mattoncini: tanti contributi diversi con cui costruire insieme un progetto per la città. Prima delle risposte vengono le domande. E prima dei programmi viene l’ascolto». La campagna accompagnerà il lavoro del Circolo nei prossimi mesi, anche nel percorso che porterà alle elezioni amministrative della primavera 2027, ma con un obiettivo che va oltre l’appuntamento elettorale: costruire una proposta per Frosinone che nasca dalla città reale e dalla voce di chi la vive. Il primo post-it è vuoto. A riempirlo saranno i cittadini. Un post-it, un’idea, un mattoncino alla volta. Per costruire insieme la Frosinone di domani”.

Redazione Digital